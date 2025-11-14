Мотоциклистам запретят ночью ездить по двум улицам в центре Краснодара

Ограничения на проезд для мотоциклов по улице Красной и Шоссе Нефтяников начнут действовать 21 ноября. Такое решение приняли на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В частности, ездить мотоциклам нельзя будет на участке улицы Красной от улицы Советской до Офицерской. А на Шоссе Нефтяников — на участке от улицы Офицерской до улицы Гаврилова.

Ограничение будет действовать каждый день с 21:00 до 7:00.

На улицах установят новые дорожные знаки. Мотоциклистам советуют соблюдать ПДД и заранее выбирать пути объезда, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

