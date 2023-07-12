Мотоциклиста, сбившего насмерть 5-летнюю девочку и ее отца в Темрюке, арестовали на 2 месяца

Темрюкский районный суд 12 июля избрал меру пресечения в отношении 36-летнего местного жителя, который сбил на пешеходном переходе семью с двумя детьми.

По данным суда, 10 июля пьяный мужчина, не имея прав управления, сел за руль мотоцикла Honda СBR и в районе музея «Военная горка» на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу четырем пешеходам. В результате ДТП 5-летняя девочка и ее 46-летний отец погибли. Мать девочки и еще один ребенок получили травмы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемого под стражу на 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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