Мотоциклиста с множественными переломами вынесли на носилках из леса в Анапе

Два мотоцикла эндуро в лобовую столкнулись 14 июля в труднодоступной горно-лесистой местности на границе Анапы и Новороссийска.

Один из мотоциклистов получил серьезные травмы. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники ДПС, а также МЧС и скорой помощи.

Прибыв на место, полицейские приняли решение добираться к пострадавшим пешком вместе со спасателями и медработниками. Группа прошла более 5 км по горно-лесистой местности. Уточняется, что температура воздуха была более + 33° С.

Полицейские из Анапы прибыли на место аварии в числе первых. Они оказали первую помощь пострадавшим.

Выяснилось, что 36-летний житель станицы Раевской получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы и предположительно переломы лицевой кости. Полицейские вместе со спасателями вынесли его на носилках из леса в карете скорой помощи. В настоящее время мужчина находится в больнице.

Второй водитель, 24-летний житель станицы Раевской, получил незначительные травмы. Ему оказали разовую медицинскую помощь на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 3 погибшими в Щербиновском районе.