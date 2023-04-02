Мотоциклист врезался в ограждение и погиб на трассе Краснодар — Кропоткин
Происшествия
02.04.2023 15:53
ДТП, в котором погиб 35-летний мужчина, произошло 1 апреля в 19:45 на 8 км + 300 м автодороги Краснодар — Кропоткин.
По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
Мужчина скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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