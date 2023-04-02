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Мотоциклист врезался в ограждение и погиб на трассе Краснодар — Кропоткин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-vrezalsya-v-ograzhdenie-i-pogib-na-trasse-krasnodar-kropotkin
Мотоциклист врезался в ограждение и погиб на трассе Краснодар — Кропоткин
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погиб 35-летний мужчина, произошло 1 апреля в 19:45 на 8 км + 300 м автодороги Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

Мужчина скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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