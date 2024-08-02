Мотоциклист влетел в дорожный знак и погиб на месте в Краснодарском крае
Происшествия
02.08.2024 13:03
ДТП произошло ночью 1 августа на 14-м км автодороги Экономическое ― Нижнебаканская в Крымском районе.
По предварительным данным, 34-летний мотоциклист на правом закруглении дороги не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в дорожный знак.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм погиб на месте. Его 38-летнего пассажира с травмами госпитализировали.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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