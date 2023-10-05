Мотоциклист, сбивший насмерть отца и дочку на Кубани, получил 13 лет колонии

Смертельное ДТП произошло 10 июля в Темрюке на улице Розы Люксембург возле «Военной горки».

Суд установил, что в тот день 36-летний водитель мотоцикла нарушил правила дорожного движения и на большой скорости влетел в группу пешеходу на нерегулируемом переходе. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей 5 и 9 лет. От полученных травм скончались 46-летний мужчина и его 5-летняя дочь.

Темрюкский районный суд признал водителя мотоцикла виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Ему назначили 13 лет лишения свободы и штраф в размере 6 млн рублей в качестве моральной компенсации потерпевшим.

Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: пять лет колонии получил водитель, который насмерть сбил велосипедистку в Краснодарском крае и скрылся. Смертельное ДТП произошло 18 мая в станице Темиргоевской Курганинского района.