Мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся в Сириусе

ДТП произошло 22 мая около 8:00 на пересечении улицы Чемпионов и Континентального проспекта.

Известно, что неустановленный водитель кроссового мотоцикла бело-зеленого цвета допустил наезд на 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила множественные травмы, ее госпитализировали в больницу. При этом мотоциклист не оказал помощь пострадавшей и скрылся.

Виновника ДТП сейчас ищет полиция. Всех, кто знает что-либо о сбившем женщину водителя мотоцикла, просят рассказать об этом по телефонам: 8 (999) 430-10-79 или 8 (862) 245-00-00, сообщает пресс-служба ОМВД по ФТ Сириус.

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