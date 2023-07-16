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Мотоциклист разбился на трассе в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-razbilsya-na-trasse-v-tuapsinskom-rajone
Мотоциклист разбился на трассе в Туапсинском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 16 июля около полудня на 2 км трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 49-летний водитель на автомобиле Subaru при перестроении около Джубги не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.

В результате столкновения 40-летний мотоциклист скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Госавтоинспекция Кубани призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах.

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