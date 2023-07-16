Мотоциклист разбился на трассе в Туапсинском районе

Смертельная авария произошла 16 июля около полудня на 2 км трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 49-летний водитель на автомобиле Subaru при перестроении около Джубги не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.

В результате столкновения 40-летний мотоциклист скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Госавтоинспекция Кубани призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах.

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