Мотоциклист погиб, врезавшись в попутную машину на трассе в Динском районе

Смертельная авария произошла 23 июня около 12:00 в районе 44-го километра трассы Калининская — Новотитаровская в Динском районе.

По предварительным данным, 43-летний мужчина ехал на мотоцикле, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля Mitsubishi, которым управлял 64-летний водитель, и врезался в него.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм погиб на месте до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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