Мотоциклист погиб в столкновении с «шестеркой» в Тимашевском районе
Происшествия
28.01.2023 15:05
ДТП произошло днем 28 января в станице Роговской на улице Интернациональной.
По предварительным данным, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мотоцикл. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.
Прибывшие на место спасатели отключили АКБ у автомобиля и оказали содействие сотрудникам скорой помощи и полиции, сообщает пресс-служба Тимашевской аварийно-спасательной службы в Telegram.
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