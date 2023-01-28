Мотоциклист погиб в столкновении с «шестеркой» в Тимашевском районе

ДТП произошло днем 28 января в станице Роговской на улице Интернациональной.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мотоцикл. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Прибывшие на место спасатели отключили АКБ у автомобиля и оказали содействие сотрудникам скорой помощи и полиции, сообщает пресс-служба Тимашевской аварийно-спасательной службы в Telegram.

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