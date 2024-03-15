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Мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-v-dtp-s-krossoverom-v-tsentre-krasnodara
Мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером в центре Краснодара
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 15 марта в 11:39 на пересечении улиц Тургенева и Дальней.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Omoda во время движения не выдержал безопасный интервал и столкнулся с мотоциклом Ducati, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист умер в машине скорой помощи от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: массовое ДТП произошло на трассе к морю в Краснодарском крае, есть пострадавшие. Авария произошла 15 марта около 12:00 на 66 км автодороги Краснодар — Верхнебаканский между Абинском и Ахтырским.

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