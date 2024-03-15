Мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером в центре Краснодара

Смертельная авария произошла 15 марта в 11:39 на пересечении улиц Тургенева и Дальней.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Omoda во время движения не выдержал безопасный интервал и столкнулся с мотоциклом Ducati, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист умер в машине скорой помощи от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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