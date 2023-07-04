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Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-v-dtp-s-gruzovikom-v-goryachem-klyuche
Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Горячем Ключе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 3 июля в 21:15 на 1389-м километре трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла Kawasaki наехал на препятствие, после чего вылетел под колеса грузового автомобиля MAN.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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