Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Горячем Ключе

Авария произошла 3 июля в 21:15 на 1389-м километре трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла Kawasaki наехал на препятствие, после чего вылетел под колеса грузового автомобиля MAN.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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