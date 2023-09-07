Мотоциклист погиб в ДТП с «Газелью» в Краснодарском крае

Авария произошла 7 сентября в 10:20 на 71-м километре трассы Подъезд к Майкопу в Мостовском районе.

По предварительным данным, 34-летний водитель мотоцикла Honda на правом закруглении дороги выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался по дороге в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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