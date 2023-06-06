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Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-posle-stolknoveniya-s-inomarkoj-v-sochi
Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Сочи
Фото Госавтоинспекции Сочи

Смертельная авария произошла 5 июня около 18:30 на Курортном проспекте в Хостинском районе.

Известно, что водитель автомобиля Toyota при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество мотоциклу BMW, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ним.

В результате ДТП 35-летний водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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