Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мотоциклист погиб, перевернувшись на оставленной после ремонта земле под Ейском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-perevernuvshis-na-ostavlennoj-posle-remonta-zemle-pod-ejskom
Мотоциклист погиб, перевернувшись на оставленной после ремонта земле под Ейском
Фото t.me/priazovkayeisk

Смертельная авария произошла вечером 6 августа на улице Спортивной в поселке Советском.

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Днепр» около дома № 14 наехал на землю, оставшуюся на дороге после ремонта водопровода. В результате мотоцикл перевернулся. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства аварии устанавливают, пишет газета «Приазовские степи» в Telegram.

Читайте также: молодой водитель иномарки разбился насмерть об ограждение в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях