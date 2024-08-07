Мотоциклист погиб, перевернувшись на оставленной после ремонта земле под Ейском

Смертельная авария произошла вечером 6 августа на улице Спортивной в поселке Советском.

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Днепр» около дома № 14 наехал на землю, оставшуюся на дороге после ремонта водопровода. В результате мотоцикл перевернулся. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства аварии устанавливают, пишет газета «Приазовские степи» в Telegram.

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