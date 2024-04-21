Мотоциклист погиб, на скорости влетев в фуру под Новороссийском

Смертельное ДТП произошло 20 апреля в 21:30 на подъезде к Новороссийску.

По предварительным данным, 28-летний житель станицы Динской на мотоцикле Enduro ехал со стороны села Кирилловка в сторону города.

Мотоциклист вылетел со второстепенной дороги и на скорости столкнулся с большегрузом FAW, под управлением 44-летнего местного жителя.

Мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда медиков, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска.

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