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Мотоциклист насмерть разбился о бордюр в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-nasmert-razbilsya-o-bordyur-v-siriuse
Мотоциклист насмерть разбился о бордюр в Сириусе
Фото t.me/mvd_sirius

Смертельная авария произошла 30 марта около 15:00 на улице Чемпионов.

По предварительным данным, 33-летний мотоциклист не справился с управлением и налетел на бордюр, в результате чего упал с мотоцикла. Мужчина погиб на месте.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, сообщает ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

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