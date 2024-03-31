Мотоциклист насмерть разбился о бордюр в Сириусе

Смертельная авария произошла 30 марта около 15:00 на улице Чемпионов.

По предварительным данным, 33-летний мотоциклист не справился с управлением и налетел на бордюр, в результате чего упал с мотоцикла. Мужчина погиб на месте.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, сообщает ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

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