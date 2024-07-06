Мотоциклист на большой скорости влетел в автобус под Джубгой

Серьезная авария произошла 5 июля в 15:50 на автодороге в селе Лермонтово.

По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса HIGER не предоставил преимущество в движении мотоциклу Honda, когда выезжал с территории базы отдыха.

Из-за этого 32-летний мотоциклист на большой скорости влетел в автобус. В результате ДТП водитель мотоцикла и его 25-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их госпитализировали в больницу Геленджика.

Известно, что мотоциклист сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Медики борются за его жизнь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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