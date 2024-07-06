Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мотоциклист на большой скорости влетел в автобус под Джубгой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-na-bolshoj-skorosti-vletel-v-avtobus-pod-dzhubgoj
Мотоциклист на большой скорости влетел в автобус под Джубгой
Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю

Серьезная авария произошла 5 июля в 15:50 на автодороге в селе Лермонтово.

По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса HIGER не предоставил преимущество в движении мотоциклу Honda, когда выезжал с территории базы отдыха.

Из-за этого 32-летний мотоциклист на большой скорости влетел в автобус. В результате ДТП водитель мотоцикла и его 25-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их госпитализировали в больницу Геленджика.

Известно, что мотоциклист сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Медики борются за его жизнь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: один человек погиб и двое пострадали в ДТП легковушки и грузовика в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 4 июля около 13:00 в районе 2-го километра трассы Брюховецкая — Переясловская.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях