Мотоциклист из Москвы приехал на Кубань за крупной суммой денег и пропал

Свой мотоцикл мужчина заранее отправил из столицы в Сочи, а сам вылетел в город-курорт 4 декабря.

Алексею Курмаеву 51 год. По словам его друзей, он должен был прилететь на Кубань, чтобы встретиться с кем-то в Краснодаре по делам, забрать крупную сумму денег и вернуться домой. Первоначально мужчина собирался улететь обратно 8 декабря, однако позже сообщил своим близким, что задерживается.

Друзья и коллеги мужчины по мотоклубу отметили, что связь с телефоном москвича в последний раз зафиксировали 9 декабря в 16:47 в районе Небуга. До этого момента аппарат стабильно определялся в районах Адлера и Сириуса.

«Также известно, что 5 декабря Алексей останавливался в одном из сочинских отелей, а в тот же день упал на мотоцикле на пешеходном переходе, однако обошлось без серьезных травм», — отметили они.

После пропажи мужчины его девушке пришло сообщение в соцсетях от его имени. В нем писавший извинился за задержку и сообщил, что у него встреча в Краснодаре, после которой он вернется домой. Автор сообщения также указал, что разбил телефон.

На тот момент телефон пропавшего уже не включался, к друзьям он также не обращался. Родные мотоциклиста опасаются, что текст мог быть написан не им, и говорят, что сообщения для него нехарактерны. По их словам, мужчина почти всегда предпочитал звонить.

Алексей не появлялся ни дома, ни в сети и не выходил на связь. Его друзья подали заявления в полицию и МЧС, документы приняты, и теперь к поискам планируют привлечь добровольческий отряд «Лиза Алерт».

Близкие обращаются ко всем жителям края с просьбой откликнуться, если кто-либо видел Алексея Курмаева или его синий мотоцикл BMW LT, либо располагает любой информацией, способной помочь в его поисках, сообщает «КП»-Кубань».

