Мотоциклист и его пассажирка получили тяжелые травмы, врезавшись в ограждение в Новороссийске

Серьезная авария произошла 2 июля в 3:25 на улице Конституции.

По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла, ранее лишенный права управления транспортным средством, на большой скорости врезался в пешеходное ограждение.

В результате столкновения мотоциклист и его 19-летняя пассажирка получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в городскую больницу.

Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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