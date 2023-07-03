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Мотоциклист и его пассажирка получили тяжелые травмы, врезавшись в ограждение в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-i-ego-passazhirka-poluchili-tyazhelye-travmy-vrezavshis-v-ograzhdenie-v-novorossijske
Мотоциклист и его пассажирка получили тяжелые травмы, врезавшись в ограждение в Новороссийске
Фото Госавтоинспекции Кубани

Серьезная авария произошла 2 июля в 3:25 на улице Конституции.

По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла, ранее лишенный права управления транспортным средством, на большой скорости врезался в пешеходное ограждение.

В результате столкновения мотоциклист и его 19-летняя пассажирка получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в городскую больницу.

Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: три человека погибли в ДТП в Новопокровском районе. Смертельная авария произошла 2 июля около 20:00 в станице Новопокровской на пересечении улиц Первенцева и Первомайской.

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