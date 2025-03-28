Мотоциклист без прав пострадал в ДТП с легковушкой в Краснодарском крае

Авария произошла 28 марта в 16:10 на пересечении улиц Братской и Восточной в Гулькевичах.

По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-21124 при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил мотоциклу Suzuki. За рулем мототранспорта находился 27-летний мужчина, не имеющий водительских прав.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали, сообщает ОМВД России по Гулькевичскому району в Telegram.

Читайте также: на Кубани в ДТП погибла 70-летняя женщина, еще трое пострадали. Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла 28 марта в Славянском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2112 под управлением местной жительницы.

В результате ДТП 70-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля погибла на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель и два пассажира Chevrolet и ВАЗ получили травмы, их госпитализировали в ЦРБ.

Подпишись, здесь всегда интересно.