Мотоциклист без прав погиб в ДТП с иномаркой в горах Сочи

Смертельная авария произошла 8 августа около 19:00 в районе 6-го километра дороги Веселое — Нижняя Шиловка в Адлерском районе.

По предварительным данным, 33-летний мужчина без водительского удостоверения ехал на мотоцикле, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Kia Rio, за рулем которого был 40-летний водитель.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливают. По факту аварии проводят проверку.

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