Мотоцикл загорелся от столкновения с легковушкой под Горячим Ключом
Происшествия
18.02.2024 16:36
Смертельное ДТП произошло 18 февраля около 15:15 на 1378 км трассы М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа.
По предварительным данным, водитель мотоцикла CBR врезался во впереди идущий автомобиль Chery.
В результате аварии 40-летний мотоциклист погиб на месте, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД Ирина Заватская.
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