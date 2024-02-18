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Мотоцикл загорелся от столкновения с легковушкой под Горячим Ключом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsikl-zagorelsya-ot-stolknoveniya-s-legkovushkoj-pod-goryachim-klyuchom
Мотоцикл загорелся от столкновения с легковушкой под Горячим Ключом
Фото t.me/chpkrasnodara

Смертельное ДТП произошло 18 февраля около 15:15 на 1378 км трассы М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа.

По предварительным данным, водитель мотоцикла CBR врезался во впереди идущий автомобиль Chery.

В результате аварии 40-летний мотоциклист погиб на месте, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД Ирина Заватская.

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