Мотоцикл загорелся от столкновения с легковушкой под Горячим Ключом

Смертельное ДТП произошло 18 февраля около 15:15 на 1378 км трассы М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа.

По предварительным данным, водитель мотоцикла CBR врезался во впереди идущий автомобиль Chery.

В результате аварии 40-летний мотоциклист погиб на месте, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД Ирина Заватская.

Читайте также: в Сочи груженый самосвал вылетел с дороги, водителя зажало в кабине.