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Мотострелки «Южной» группировки войск с помощью дронов уничтожили два танка ВСУ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/motostrelki-yuzhnoj-gruppirovki-vojsk-s-pomoshhyu-dronov-unichtozhili-dva-tanka-vsu
Мотострелки «Южной» группировки войск с помощью дронов уничтожили два танка ВСУ
Видео канала «Кубань 24»

В ходе успешных действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При помощи беспилотников российская разведка вскрыла место дислокации противника, в том числе район сосредоточения вражеской техники в укрытиях в лесополосе. Данные оперативно передали операторам летающих машин, которые поразили цели.

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