Мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Новороссийске

Новороссийские байкеры 31 декабря устроили предновогодний мотопробег. Десятки мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек проехали колонной по улицам города-героя.

После мотопробега участники собрались на площади возле крейсера «Михаил Кутузов», водили хоровод вокруг прогулочного мотороллера и танцевали.

Мотопробеги стали традицией в Краснодарском крае. Они проходят в разных муниципалитетах региона в преддверии праздников и в поддержку различных событий и акций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 декабря мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Краснодаре.