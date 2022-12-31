Мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Новороссийске
Общество
31.12.2022 14:50
Новороссийские байкеры 31 декабря устроили предновогодний мотопробег. Десятки мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек проехали колонной по улицам города-героя.
После мотопробега участники собрались на площади возле крейсера «Михаил Кутузов», водили хоровод вокруг прогулочного мотороллера и танцевали.
Мотопробеги стали традицией в Краснодарском крае. Они проходят в разных муниципалитетах региона в преддверии праздников и в поддержку различных событий и акций.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 декабря мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Краснодаре.
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