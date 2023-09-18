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Мотопробег без флагов в память о погибших байкерах пройдет в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/motoprobeg-bez-flagov-v-pamyat-o-pogibshih-bajkerah-projdet-v-krasnodare
Мотопробег без флагов в память о погибших байкерах пройдет в Краснодаре
Фото из соцсетей

Пробег мотоциклистов и траурная акция с зажжением свечей состоятся 18 сентября.

Сбор участников акции в 20:00 возле ТЦ «Московский» на улице Артюшкова, 2. Мотоциклистов попросили не газовать при въезде и выезде, вести себя адекватно при проезде в колонне и не брать с собой флаги и знамена.

Колонна мотоциклистов выедет с Московского микрорайона в 20:30 и отправится к гипермаркету «Лента» на Западном обходе через улицы Артюшкова, Зиповскую и Ростовское шоссе.

В 21:00 участники пробега возьмут свечи и зажгут их в память о погибших мотоциклистах.

«Каждый год мы собираемся почтить память наших ушедших братьев и сестер. В этот день мы можем выразить дань памяти и уважения погибшим мотоциклистам», — сообщили организаторы акции в соцсетях.

Читайте также: мотоциклист погиб в ДТП с большегрузом в Краснодаре. Авария, в которой один человек погиб и еще один получил травмы, произошло в ночь на 8 сентября на улице Новороссийской.

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