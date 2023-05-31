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Мост через ж/д пути отремонтировали на трассе Краснодар — Кропоткин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/most-cherez-zh-d-puti-otremontirovali-na-trasse-krasnodar-kropotkin
Мост через ж/д пути отремонтировали на трассе Краснодар — Кропоткин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы в Динском районе провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На объекте привели в надлежащее состояние все поверхности балок пролетных строений и защитных щитов, бетонные конструкции и стойки, убрали трещины, а также отремонтировали дорожное полотно. Кроме того, сделали дополнительный водоотвод с проезжей части в пролетах и дренажные трубы.

Ремонт дорог и мостов продолжают по всей Кубани. Так, согласно профильному нацпроекту в этом году обновят более 100 км дорог и 7 мостов. На это направили 4,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: завершается ремонт дорог в трех районах Краснодарского края.

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