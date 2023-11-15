«Москвич» разорвало пополам в ДТП в Краснодарском крае, погибли два человека

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла днем 15 ноября на дороге Армавир — Успенское — Невинномысск в Успенском районе.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и влобовую столкнулся с автомобилем «Москвич», за рулем которого был 74-летний водитель. После чего произошло столкновение с Volkswagen и Toyota.

В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир автомобиля «Москвич». Травмы получили водитель и пассажир ВАЗ 2112, их госпитализировали.

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии и регулируют движение на участке трассы, чтобы обеспечить бесперебойное движении транзитного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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