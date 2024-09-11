Москвич обманул жителя Кубани, потратив на себя чужие 28 млн рублей

В Анапе завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве.

По данным следствия, москвич заключил с местным жителем договор, согласно которому должен был передать деньги физлицам в заем с выплатой процентов. Получив 27,9 млн рублей, мужчина потратил деньги по своему усмотрению.

Чтобы подтвердить якобы выполнение контракт, мужчина подделал документы и передал их жителю Анапы. Согласно им, деньги были переданы в заем третьему лицу.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением передали в суд. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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