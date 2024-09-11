Лжедиректора стройкомпании будут судить за аферу на 2 млрд рублей на Кубани

Крупную аферу с землей раскрыли в Краснодаре сотрудники МВД РФ.

По данным следствия, 39-летний мужчина по подложному распоряжению был гендиректором строительной компании. Он сговорился с сообщниками и подписал фиктивный протокол об одобрении сделки купли-продажи участка с объектами незавершенного строительства, принадлежащего дочерней компании. На основании поддельного договора злоумышленник переоформил в собственность своей организации землю. Ущерб дочерней компании превысил 2 млрд рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью. На период предварительного следствия мужчина находился под домашним арестом. Расследование провела следственная часть СУ УМВД России по Краснодару. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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