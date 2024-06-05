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Москва взяла под контроль дело о смертельном избиении 3-летней девочки в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moskva-vzyala-pod-kontrol-delo-o-smertelnom-izbienii-3-letnej-devochki-v-adygee
Москва взяла под контроль дело о смертельном избиении 3-летней девочки в Адыгее
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти трехлетней девочки в Адыгее.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Адыгее Василию Ларину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщает Следком.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил свою трехлетнюю дочь, девочка скончалась от полученных травм. С родителями ребенок жил с марта 2024 года, до этого он находился в социальном учреждении.

Мужчину задержали, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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