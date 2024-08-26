Мощный ливень превратил в реки улицы Сочи

Вечером 26 августа сильный ливень обрушился на Сочи. Некоторые улицы оказались подтоплены.

Местные жители сообщали, что дожди на курорте наблюдались в течение всего дня. Однако они были кратковременными и все объекты инфраструктуры работали штатно. Стихия разгулялась к вечеру — ливень подтопил часть улиц и местами затруднил движение транспорта.

Местные жители делятся видео с затопленных улиц в соцсетях. Сообщается, что первым под удар стихии попал Центральный район Сочи. Также «доставать лодки» советуют жителям Адлера и Кудепсты. Кроме того, в Кудепсте над морем заметили смерч, который, по словам очевидцев, подошел близко к суше. Скопление воды на дороге наблюдается и на Курортном проспекте.

Очевидцы сообщают, что много воды скопилось на дорогах и тротуарах на улицах Московской, Конституции, Тимирязева, Чайковского, Яна Фабрициуса и других.

На Приморской набережной люди передвигаются по щиколотку в воде, та же ситуация и на главной пешеходной улице курорта — Навагинской. На улице Ленина очевидцы заметили автомобили, погрузившиеся в воду до уровня окон.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до конца суток в Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали ливни с грозами, усиление ветра до 17 м/с, а также возникновение оползней и смерчей. На малых реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.