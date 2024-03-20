Мощности терминала в Новороссийске увеличат до 1 млн 20-футовых контейнеров

О планах и перспективах расширения мощностей контейнерного и глубоководного зернового терминалов города-героя рассказал глава группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

Так, мощности контейнерного терминала НУТЭП в порту Новороссийска планируют расширить до 1 млн 20-футовых эквивалентов (ДФЭ).

«Планируем продлить уже построенный причал еще на 100 с лишним метров, увеличить складскую оборачиваемость нашего комплекса и добиться годового объема перевалки, приближающегося к 1 млн контейнеров в 20-футовом эквиваленте по году», — рассказал Шишкарев.

Кроме того, компания рассчитывает в будущем увеличить мощности глубоководного зернового терминала КСК до 10–10,5 млн т зерна. Ранее этот показатель нарастили до 9 млн т.

За последние 18 лет компания вложила в развитие КСК более 500 млн долларов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ГК «Дело» выкупит у Cargill блокпакет акций зернового терминала в Новороссийске.