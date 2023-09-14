ГК «Дело» выкупит у Cargill блокпакет акций зернового терминала в Новороссийске

Об этом сообщил председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, руководство «Дела» уже провело все переговоры с американской компанией Cargill и достигло определенных договоренностей. ГК «Дело» выкупит у Cargill блокирующий пакет акций (25% + 1) зернового терминала КСК в Новороссийске. Документы по этой сделки уже согласовали, они находятся в правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

По мнению Шишкарева, заявку на выкуп блокпакета акций терминала рассмотрят в течение месяца.

В 2013 году «Дело» продала блокирующий пакет акция зернового терминала в Новороссийске Cargill. Американская компания была основным клиентом терминала, на нее приходилось около 20% от общего грузооборота предприятия, сообщает «КоммерсантЪ».

Cargill — до недавнего времени был одним из крупнейших экспортеров российского зерна и мировых поставщиком сельскохозяйственной продукции. Компания ведет бизнес в России с 1991 года. Один из крупнейших офисов Cargill в стране находится в Краснодаре. Помимо пакета акций зернового терминала «КСК» в порту Новороссийска, компания имеет собственные элеваторы на Кубани и зерновой терминал в Ростовской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», американская компания Cargill с июля прекратила экспорт российского зерна. Кроме того, в Cargill сообщили о пересмотре портфеля активов, связанных с экспортом зерна. Менять другие виды деятельности в России компания из США не планирует.