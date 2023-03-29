Американская компания Cargill, имеющая бизнес на Кубани, прекратит экспорт зерна из РФ
О своих планах прекратить экспорт российского зерна трейдер из США Cargill уведомил заместителя главы Минсельхоза РФ Оксану Лут.
В письме Cargill говорится, что в грядущем сельскохозяйственном сезоне, который продлится с июля 2023 года до июня 2024 года, компания не планирует экспортировать зерно из РФ. При этом экспорт зерна в текущем сезоне будут выполнять в полном объеме.
Кроме того, в Cargill сообщили о пересмотре портфеля активов, связанных с экспортом зерна. Менять другие виды деятельности в России компания из США не планирует, сообщает РБК.
Cargill является одним из крупнейших экспортеров российского зерна и мировым поставщиком сельскохозяйственной продукции. Компания ведет бизнес в России с 1991 года. Один из крупнейших офисов Cargill в стране находится в Краснодаре. Компания имеет собственные элеваторы на Кубани, зерновой терминал в Ростовской области и пакет акций зернового терминала «КСК» в порту Новороссийска.
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