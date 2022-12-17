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Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavy-krasnodarskogo-kraya-rostovskoj-oblasti-i-stavropolya-zayavili-o-vyvoze-zerna-inostrantsami-po-tenevoj-tsepi
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернаторы направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой ограничить доли иностранных трейдеров в компаниях-экспортерах российского зерна.

Об этом рассказывается в вышедшем на «России 1» документальном фильме «Зерно». В письме главу Кубани, Ставрополья и Ростовской области предлагают законодательно ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса на уровне 20%. Это касается прежде всего тех, кто занимается экспортом зерна. Кроме того, предлагается обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в РФ.

В письме указано, что сейчас зарубежные трейдеры выкупают до 30% идущего на экспорт зерна у производителей в России. Еще почти 40% они приобретают при отгрузке в портах. Это, в свою очередь, приводит к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета.

«Мы не понимаем, кто сегодня эти трейдеры, которые скупают эту пшеницу. Скупают по той цене, по какой они считают нужным ее купить. Я считаю, стратегическое сырье или стратегический ресурс, — конечно, он должен быть по крайней мере прозрачен и подконтролен в том числе государству», — отметил в фильме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, иностранным компаниям, которые тоже стоят за трейдерами, выгодно в теневом сегменте рынка вывезти пшеницу, а потом ее продать в страны Азии и Африки.

«Стратегический ресурс — пшеница — по теневым звеньям в большой цепи оказывается в руках вот этих самых иностранных компаний. И я уверен, то же самое и в Ростовской области, и в Ставропольском крае то же самое», — цитирует Кондратьева РБК.

В своем Telegram-канале глава Кубани подчеркнул, что автор документального фильма Андрей Кондрашов «затронул важную тему для края и всей страны».

«В своем фильме он подробно рассказывает о непростой ситуации, которая сегодня складывается в части экспорта зерна, а также о том, как зарубежные компании выкачивают зерно по «теневым звеньям цепи».  С коллегами-губернаторами выступили с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК. Фильм Андрея Кондрашова можно посмотреть по ссылке и 18 декабря в 22:45 на канале «Россия-1», — написал Вениамин Кондратьев.

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