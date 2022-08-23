Мощи Святого Сергия Радонежского доставили в Свято-Екатерининский собор Краснодара

Видео канала «Кубань 24»

Православные верующие собрались в главном храме Кубани, чтобы приложиться к мощам святого Сергия Радонежского. Сейчас там проходит Божественная литургия.

«Мы находимся в Свято-Екатерининском соборе. Еще за час до того, как сюда доставили мощи, верующие, представители духовенства и казаки собрались здесь, чтобы встретить святыню. Сергия Радонежского глубоко почитают в России. Он основал знаменитую Троице-Сергиеву лавру. В старину его считали чудотворцем и провидцем. Когда ордынский хан Мамай выдвинул войска на Русь, великий князь Дмитрий пришел в монастырь к Сергию за благословением и советом, следует ли ему выступить против Мамая. Святой предсказал победу над ордынцами и укрепил князя в вере. Православные верующие уверены, что Сергий Радонежский и сегодня помогает людям, которые приходят к нему с просьбой о заступничестве», — рассказала корреспондент Александра Шпакова.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и губернатор края Вениамин Кондратьев встретили ковчег со святыней.

«Сейчас проходит Божественная литургия. На клиросе сегодня поет Кубанский казачий хор. На улице на больших экранах транслируют службу, чтобы все верующие могли помолиться вместе», — сообщила Александра Шпакова.

Ковчег пробудет в кубанской столице до конца дня 25 августа. Все эти дни храм будет открыт с 7:00 до 20:30.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского.