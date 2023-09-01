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Мощи Георгия Победоносца на два дня привезут в Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshhi-georgiya-pobedonostsa-na-dva-dnya-privezut-v-krasnodar
Мощи Георгия Победоносца на два дня привезут в Краснодар
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца 7 сентября доставят в Свято-Екатерининский кафедральный собор.

Встреча святыни и молебен запланированы на 21:00. Богослужение возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе ковчег пробудет до вечера 9 сентября. Всенощное бдение и проводы мощей святого великомученика начнутся в 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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