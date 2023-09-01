Мощи Георгия Победоносца на два дня привезут в Краснодар
Общество
01.09.2023 14:09
Ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца 7 сентября доставят в Свято-Екатерининский кафедральный собор.
Встреча святыни и молебен запланированы на 21:00. Богослужение возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
В Свято-Екатерининском кафедральном соборе ковчег пробудет до вечера 9 сентября. Всенощное бдение и проводы мощей святого великомученика начнутся в 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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