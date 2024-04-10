Мошенницы получили 200 млн рублей за непроданное аукционное имущество в Сочи

В Сочи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении двух местных жительниц.

По данным следствия, 52 и 58-летние женщины сообщали знакомым, что могут помочь купить на аукционах автомобили и земельные участки в Сочи. Получив от них деньги на покупку имущества, мошенницы потратили их по своему усмотрению. Таким образом сочинки обманули 28 человек на общую сумму более 200 млн рублей.

Обвиняемых заключили под стражу, их имущество арестовали. Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу, мошенницам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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