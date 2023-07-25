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Мошенницу, шантажировавшую рестораны негативными отзывами, задержали в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshennitsu-shantazhirovavshuyu-restorany-negativnymi-otzyvami-zaderzhali-v-sochi-video
Видео t.me/mvd_23

В ресторане города-курорта сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали 35-летнюю местную жительницу.

В момент задержания она получала деньги от руководителя сети ресторанов за непередачу в надзорные органы и неразглашение в СМИ информации о якобы антисанитарной обстановке заведений и низком качестве блюд.

«Перед этим женщина несколько раз посещала данные рестораны и кафе, а после потребовала у предпринимателя 350 тысяч рублей за неразглашение недостоверной информации. Бизнесмен обратился в полицию. Встреча с вымогательницей проходила под контролем правоохранителей», — рассказал начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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