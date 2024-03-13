Мошенница взяла в лизинг почти 100 машин и перепродала их на Кубани

На 48-летнюю жительницу Новороссийска завели уголовное дело за мошенничество.

По данным следствия, с ноября 2021 года по октябрь 2022 года женщина взяла в субаренду с последующим правом выкупа не менее 97 автомобилей. Она исправно вносила деньги за аренду машин, параллельно продавая их жителям Краснодарского края.

В настоящее время на женщину заведено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности потерпевших.

Тех, кому подозреваемая не вернула деньги за покупку автомобилей, просят обратиться по адресу Краснодар, улица Красная, 18 или по телефону 8(918) 111-79-33, , сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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