Мошенники запустили рассылку писем о «нефтегазовых дивидендах» под Новый год
Общество
19.12.2025 19:23
Сейчас под видом выплат из якобы нового «Государственного фонда доходов от экспорта нефти и газа» злоумышленники рассылают письма о «праздничных дивидендах».
В фейковой рассылке утверждается, что выплаты от крупного инвестора «прописаны в новой Конституции» и действуют с 1 октября.
Мошенники предлагают гражданам «уточнить сумму» и «присоединиться к программе», заплатив до 290 тыс. рублей и предоставив личные данные. Правоохранители предупреждают: это классическая схема обмана, и любые подобные предложения следует игнорировать.
Читайте также: мошенники придумали новую схему обмана россиян через «тайного Санту». Аферисты в соцсетях предлагают обмен подарками, ничего не отправляя взамен.