Мошенники пытались убедить пенсионера из Краснодара устроить поджог на вокзале

Сначала жителю краевой столицы позвонил лжеработник «Энергосбыта» и попросил назвать код из СМС для замены счетчика.

Затем с 63-летним мужчиной связался якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что от имени краснодарца оформлена доверенность на имущество. Мошенники убедили потерпевшего взять два кредита и занять деньги у знакомых. Аферисты пояснили, что это поможет обезопасить квартиру мужчины от мошенников. В результате краснодарец перевел на «безопасный счет» около 2,3 млн рублей.

После этого злоумышленники сказали, что пенсионер должен купить канистру с бензином и поджечь локомотив на вокзале. Только тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Девушка рассказала, что является студенткой одного из колледжей и накануне ей от имени декана ее факультета поступило сообщение о проверке по факту возможного финансирования студентами недружественного государства.

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