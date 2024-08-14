Мошенники продали клиентам битые машины и закрыли автосалон в Краснодаре

Классическая схема автомошенников: они убеждают клиентов, что при покупке у них машины первые три месяца людям нужно будет выплачивать максимальную сумму, а с четвертого — втрое меньше. То, что это обман, клиенты выясняют позже. В итоге клиенты получают большие финансовые траты и автомобиль с различными проблемами.

Так, Аркадий Костюк изначально планировал купить китайский внедорожник, но его уговорили взять другую машину — дороже, в кредит с огромными процентами. Сейчас он — владелец белого седана, у которого есть проблемы с тормозами и двигателем.

«Подписал договор, вышел на улицу и увидел, что на машине стоит московский номер — 977 регион. И не обратил внимание на пробег — он составляет более 195 тыс. километров», — рассказывает пострадавший Аркадий Костюк.

Кроме того, автомобиль мужчины оказался битым.

«Это хорошо видно по капоту: после первой мойки на нем появились первые сколы краски. Хотя сотрудники автосалона уверяли, что у машины дефектов нет. Кстати, сам салон пару дней назад закрылся», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Редакция «Кубань 24» связалась с отделом продаж автосалона. Выяснилось, его сотрудники продолжают работать, но уже дистанционно. Главная их цель — продать машину в кредит, убедив клиентов, якобы так выгоднее и дает дополнительную скидку.

«Навязали мне машину. Там помимо трат на 500 тыс. рублей еще и две услуги — на 200 тыс. и на 300 тыс. Сказали, что на следующий день, если меня что-то не устраивает, я смогу приехать, и мне вернут деньги. На следующий день я приехал, но мне сказали звонить на горячую линию», — делится Костюк.

Сколько всего пострадавших от автомошенников в Краснодаре, сейчас выясняют правоохранители — краевой следственный комитет уже начал проверку.

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