Мошенники придумали способ обмануть тех, кто хочет вернуть быстрый YouTube

Злоумышленники используют новую схему кражи персональных данных россиян, которая связана с замедлением YouTube.

Пользователям предлагают воспользоваться услугами специальных приложений, которые якобы способны устранить проблемы в работе YouTube. Сервисы могут представлять опасность, так как устроены специальным образом для компрометации персональных данных пользователя. Чтобы обезопасить себя от манипуляций мошенников, следует иметь на устройстве антивирус, проверять отзывы пользователей, помимо этого, изучать информацию о разработчике сервиса.

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