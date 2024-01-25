Мошенники подделали голос Блиновской, чтобы вымогать деньги у ее родственников
Происшествия
25.01.2024 11:12
Злоумышленники 24 января позвонили отцу Елены Блиновской Олегу, но он прекратил разговор, так как сразу понял, что это мошенники.
Адвокат блогера Наталья Сальникова утверждает, что голос подделали с помощью искусственного интеллекта.
«Достаточно любого публичного выступления Блиновской, которых было множество. Запись ее голоса вообще не проблема для мошенников. А дальше включается искусственный интеллект», ― отметила адвокат.
Суд Москвы 22 января отправил Блиновскую в СИЗО, ранее находившейся под домашним арестом. Поводом стало неоднократные нарушения условий исполнения меры пресечения, сообщает RT.
Как писали интернет-портал «Кубань 24», блогершу Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в 918 млн рублей при попытке покинуть РФ.