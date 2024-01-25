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Мошенники подделали голос Блиновской, чтобы вымогать деньги у ее родственников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-poddelali-golos-blinovskoj-chtoby-vymogat-dengi-u-ee-rodstvennikov
Мошенники подделали голос Блиновской, чтобы вымогать деньги у ее родственников
Елена Блиновская. Фото uznayvse.ru

Злоумышленники 24 января позвонили отцу Елены Блиновской Олегу, но он прекратил разговор, так как сразу понял, что это мошенники.

Адвокат блогера Наталья Сальникова утверждает, что голос подделали  с помощью искусственного интеллекта.

«Достаточно любого публичного выступления Блиновской, которых было множество. Запись ее голоса вообще не проблема для мошенников. А дальше включается искусственный интеллект», ― отметила адвокат.

Суд Москвы 22 января отправил Блиновскую в СИЗО,  ранее находившейся под домашним арестом. Поводом стало неоднократные нарушения условий исполнения меры пресечения, сообщает RT.

Как писали интернет-портал «Кубань 24», блогершу Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в 918 млн рублей при попытке покинуть РФ.

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