Мошенники подделали аккаунт батюшки-блогера в Новороссийске

Известный в городе-герое батюшка Александр Меркулов служит в Глебовском и Борисовском храме.

От его имени новороссийцам в соцсетях стали поступать сообщения с просьбой о пожертвованиях на кондиционеры для храма. Однако отец заявил, что этот сбор уже давно закрыт. Более того, номер карты не его.

«Я всегда указываю номер телефона и последние цифры карты, чтобы вы знали, куда переводите деньги. Номер карты отдельно я никогда не писал, и если что-то изменится в реквизитах, я бы обязательно сообщил», — рассказал Александр Меркулов в Telegram.

Священник призвал не верить аферистам и быть внимательными в подобных ситуациях.

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