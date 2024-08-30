Мошенники объявили сбор средств от имени советника главы Крыма Крючкова

Аферисты собирают деньги якобы для пострадавших жителей Курской области.

Сбор «для пострадавших от действий террористов» объявили от имени советника главы Крыма Олега Крючкова. В частности, мошенники давят на жалость, призывая помочь курским детям.

«Спекулируют на чужой боли и жизнях. Пытаются собрать деньги под любое имя и повод. Подлецы! Никаких сборов никогда не вел и не веду. Никогда и никому не отправляйте деньги! Берегитесь мошенников!» — предупредил Олег Крючков в Telegram.

Читайте также: глава Крымского района предупредил о мошенниках, которые пишут смс от его имени.