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Мошенники объявили сбор средств от имени советника главы Крыма Крючкова

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-obyavili-sbor-sredstv-ot-imeni-sovetnika-glavy-kryma-kryuchkova
Мошенники объявили сбор средств от имени советника главы Крыма Крючкова
Фото t.me/kryuchkovoleg

Аферисты собирают деньги якобы для пострадавших жителей Курской области.

Сбор «для пострадавших от действий террористов» объявили от имени советника главы Крыма Олега Крючкова. В частности, мошенники давят на жалость, призывая помочь курским детям.

«Спекулируют на чужой боли и жизнях. Пытаются собрать деньги под любое имя и повод. Подлецы! Никаких сборов никогда не вел и не веду. Никогда и никому не отправляйте деньги! Берегитесь мошенников!» — предупредил Олег Крючков в Telegram.

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