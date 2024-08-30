Мошенники объявили сбор средств от имени советника главы Крыма Крючкова
Происшествия
30.08.2024 16:35
Аферисты собирают деньги якобы для пострадавших жителей Курской области.
Сбор «для пострадавших от действий террористов» объявили от имени советника главы Крыма Олега Крючкова. В частности, мошенники давят на жалость, призывая помочь курским детям.
«Спекулируют на чужой боли и жизнях. Пытаются собрать деньги под любое имя и повод. Подлецы! Никаких сборов никогда не вел и не веду. Никогда и никому не отправляйте деньги! Берегитесь мошенников!» — предупредил Олег Крючков в Telegram.
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