Мошенники начали звонить жителям Кубани по WhatsApp от имени «Почты России»

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Злоумышленники звонят жителям Краснодарского края по WhatsApp и представляются сотрудниками «Почты России».

Мошенники сообщают, что человеку якобы пришла посылка. Далее спрашивают индекс и говорят, что вышлют инструкцию о том, как получить посылку. После этого потенциальную жертву просят назвать код, сообщает Telegram-канал «ПВА».

Жителям Кубани напоминают: «Почта России» никогда не извещает по телефону о посылках.

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По мнению чиновников, в зоне риска находятся города с населением более миллиона человек. Это связано с высокой плотностью населения и экономической активностью жителей. Лидером списка остается Москва, также в опасной зоне находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

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