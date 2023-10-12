Мошенники начали звонить и писать людям от имени министра здравоохранения Кубани
Общество
12.10.2023 18:24
Глава регионального министерства здравоохранения Евгений Филиппов предупредил об этом 12 октября.
«От моего имени мошенники звонят и присылают сообщения с чужих номеров с различными просьбами», — написал он в Telegram.
Филиппов подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому. Он призвал своих коллег быть бдительнее и не отвечать на подозрительные номера.
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