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Мошенники начали звонить и писать людям от имени министра здравоохранения Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-nachali-zvonit-i-pisat-lyudyam-ot-imeni-ministra-zdravoohraneniya-kubani
Мошенники начали звонить и писать людям от имени министра здравоохранения Кубани
Фото unsplash.com

Глава регионального министерства здравоохранения Евгений Филиппов предупредил об этом 12 октября.

«От моего имени мошенники звонят и присылают сообщения с чужих номеров с различными просьбами», — написал он в Telegram.

Филиппов подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому. Он призвал своих коллег быть бдительнее и не отвечать на подозрительные номера.

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